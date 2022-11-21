Spor Toto 1'inci Lig'de Adanaspor'a deplasmanda 2-1 kaybedip üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan Altınordu, savunmasıyla sıkıntı yaşadı. Düşme hattında yer alan Kırmızı Lacivertliler, 13 maçta 23 gol yiyerek kalesinde en çok gol gören ekiplerden biri oldu.

Kırmızı-lacivertliler, oynadığı 13 maçın 12'sinde rakiplere geçit verirken, sadece deplasmanda 1-0 kazanılan Tuzlaspor müsabakasında kalesini gole kapattı. Son galibiyetini Altaş Denizlispor 'a karşı alan İzmir ekibi, bu hafta Ege derbisinde Manisa FK'yı ağırlayacak.