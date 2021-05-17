TFF 1.Lig'de başlayan Play-Off heyecanı tam gaz devam ediyor. Yarı final ilk maçında Altınordu ile Yılport Samsunspor, İzmir'de karşılaşacak. İki takım normal sezonda birbirlerini deviremedi. Bu sezon iki ekibin randevusundaki karşılaşmalar 1-1 ve golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadelenin rövanşı cumartesi günü saat 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Altınordu ligde normal sezonu 6. sırada bitirmişti. Samsun ise Süper Lig'e direkt yükselme şansını Adana Demirspor ve Giresunspor'la aynı puanda olmasına rağmen averajla kaybetmişti.

Altınordu - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak kritik karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. beIN Sports 1 ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Altınordu - Samsunspor muhtemel 11'ler:

Altınordu: Erhan, Rahmi, Sinan, Kahraman, Furkan, Oğulcan, Recep, Emre, Metehan, Ahmet İlhan, Enis

Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Yalçın , Mücahid , Djedje, Savicevic, Guido, Gökhan, Yasin, Nadir

Altınordu'da son dakika

İzmir temsilcisinde dev mücadele öncesinde iki eksik bulunuyor. Santrforlar Ahmet Dereli ile Gökberk Efe sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta takımlarını yalnız bırakacak.

Samsunspor'da son dakika

Karadeniz ekibinde Tomane ile İlyas Kubilay yok. Portekizli fovret Tomane, sakatlıklar nedeniyle 5 maçta forma şansı buldu ve 1 gol atabildi. Forvet arkası oynayan Kubilay ise 7 kez ağları sarstı.