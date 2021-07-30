Kırmızı-lacivertlilerin, Samet'i kadrosuna katmak için Süper Lig 'e yükselen Adana ekibiyle temaslara başladığı öğrenildi. Geçen sezon ilk yarıda Keçiörengücü, ikinci devrede ise Adana Demirspor forması giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu toplam 22 maçta görev aldı. Adana temsilcisiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun geçici transfer olarak İzmir ekibine katılması gündeme geldi. Boluspor altyapısından yetişen Samet sırasıyla Arsinspor, Sancaktepe Belediyespor, Şanlıurfaspor kulüplerinde de oynadı. Oyuncunun transferiyle ilgili son kararı Adana Demirspor verecek.

DHA