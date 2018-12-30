Altınordu salon futbolu turnuvası düzenledi

Altınordu, Yeşilyurt’taki Sait Altınordu Tesisleri’nde salon futbolu için özel olarak dizayn edilen alanda turnuva düzenledi. Turnuvada Altınordu, Karşıyaka, Göztepe, Gümüşordu, Bronzordu, Manisa Murat Germen, Manisa Yunus Emre Belediye, 1925 Manavkuyu ve Çamdibigücü'nün 9 yaş takımları yer aldı.

Çocukların top hassasiyetlerini geliştirmek, dar alanda ve baskı altında oynama yeteneklerini artırmak amacıyla organize edilen turnuvada 144 çocuk mücadele etti. Oynanan 20 maçta fileler tam 174 kez havalanırken, maç başına 8.7 gol ortalamasına ulaşıldı ve her çocuk mümkün olan en uzun süre sahada kaldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın tüm miniklerle özel olarak ilgilendiği salon futbolu turnuvasında çocuklar büyük heyecan yaşadı, ortaya renkli görüntüler çıktı.

DHA