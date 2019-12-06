Altınordu saha avantajını kullanmak istiyor

Pazar günü kendisi gibi ateş hattında yer alan Adanaspor'u konuk edecek kırmızı-lacivertliler, gelecek hafta yine evinde bu kez Bursaspor'la kozlarını paylaşacak.

İlk yarıdaki son deplasmanına Giresunspor karşısında çıkacak İzmir temsilcisi daha sonra seyircisi önünde Ekol Göz Menemenspor'la karşı karşıya gelecek. Ligde elde ettiği 2 galibiyeti de evinde alan Altınordu, devre arasına düşme hattından kurtularak girmeyi ve yapacağı takviyelerle ikinci yarıda çıkışa geçmeyi hedefliyor.

﻿﻿KUPADA İLKLER YAŞANDI

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında evinde Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'a 5-3 yenilerek 19 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi tur şansını zora sokan Altınordu'da gol atan 3 futbolcu ilkleri yaşadı. Sezon başında Afjet Afyonspor'dan transfer edilen Ersel, Altınordu formasıyla ilk golünü atarken, altyapıdan yetişen Egehan profesyonel kariyerindeki ilk golünü, Fatih ise bu sezonki ilk golünü kaydetti.

DHA