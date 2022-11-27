Altınordu, Safa Kınalı ve Bertuğ Bayar ile vedalaştı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, pazartesi günü evinde oynayacağı Manisa Futbol Kulübü maçına iddialı hazırlanırken takımda iki futbolcuyla yollar ayrıldı. Kırmızı-lacivertliler sezon başında Tuzlazpor'dan gelen orta saha Safa Kınalı ve Akhisarspor'dan alınan forvet Bertuğ Bayar ile vedalaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım oyuncularımızdan Bertuğ Bayar ve Safa Kınalı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Her iki oyuncuya da bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Sefa bu sezon Altınordu'da 11 lig maçına çıkıp 573 dakika süre aldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı. Bertuğ ise 10 karşılaşmada 291 dakika görev alıp gol katkısı koyamadı.