Kırmızı-lacivertliler, Bursaspor'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu Recep Aydın'a kanca attı. Sosyal medya hesabından Bursaspor'a veda eden Recep'le dirsek temasında olan İzmir ekibinin önümüzdeki günlerde tecrübeli oyuncuya resmi sözleşme imzalatmayı planladığı ifade edildi.

Daha önce 2018-19 sezonu öncesi Altınordu ile anlaşma aşamasına gelip imza atmaktan vazgeçen Recep'in bu kez kırmızı-lacivertli takıma katılmak istediği bildirildi. İttifak Holding Konyaspor'da profesyonel olan 30 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 46 maçta 5 gol, 1'inci Lig'de 215 maçta 29 gol attı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)