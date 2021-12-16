Altınordu puanları evinde topladı

Toplamda 16 puana ulaşan kırmızı-lacivertliler, deplasmanlarda sadece 1 puan toplarken, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda 5 kez kazandı. Dış sahada ilk ve son puanını birinci haftada Ankana Keçiörengücü karşısında 1-1’lik skorla elde eden Altınordu, iç sahada Bursaspor , Altay Denizlispor , Nasadoge Menemenspor, MKE Ankaragücü ve Kocaelispor müsabakalarını kazandı.

Evinde topladığı 15 puanla lige tutunmaya çalışan İzmir ekibi, iç sahada 4 karşılaşmayı ise kaybetti. Altınordu, Bornova’da Tuzlaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eyüpspor ve Yılport Samsunspor maçlarında mağlup oldu. Deplasmalarda ise 7 müsabakaya çıkan kırmızı-lacivertliler 6 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Kocaeli galibiyetiyle takımının çıkış yakalayacağını söyledi. Eroğlu, “Çok zorlu bir maçı kazandık. Düşme hattından en kısa sürede çıkmayı istiyoruz ve bunu başaracağız" dedi. Altınordu, hafta sonu Balıkesirspor’a konuk olacak.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)