MENÜ

Altınordu, puan hasretini giderdi

Altınordu, 8 haftalık aradan sonra Spor Toto 1. Lig'de puan kazanmayı başardı.

27 Aralık 2022, Salı 10:00 Son Güncelleme:
- A +
Altınordu, puan hasretini giderdi

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'de arka arkaya alınan 8 yenilgiden sonra Ufuk Kahraman ile yollarını ayırma kararı almıştı. İzmir temsilcisi, bu süreçte teknik direktör arayışlarına başlamış ve 40 yaşındaki Gökhan Ünal’ı takımın başına getirdiğini duyurmuştu.

İlgili Haberler
Gökhan Ünal: Altınordu'yu üst sıralara çıkarmaya geldim


Ünal yönetiminde ilk maçına çıkan Altınordu, sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak uzun bir aradan sonra puan alarak hasretini giderdi. Öte yandan İzmir temsilcisi, ligin devre arasına 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 18. sırada girdi. (İHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...