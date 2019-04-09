Altınordu potadan çıktı

Üst üste aldığı 2 yenilgiyle 45 puanda kalan İzmir ekibi 7. sıraya gerileyerek ilk 6 hedefi için elindeki avantajı kaybetti. Ligde pazartesi günü deplasmanda 1 maç eksiğiyle 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan Ümraniyespor'a konuk olacak kırmızı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Afjet Afyonspor (D), Altay, Adanaspor (D), Boluspor ve Giresunspor (D) karşı karşıya gelecek.

Elazığspor mağlubiyeti sonrası rakibi tebrik eden Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Katı savunma anlayışıyla oynadılar. İlk yarıda oyun ritmini artırıp gol bulmak istedik, ancak başarılı olmadık. Rakip oyuncuların buldukları golden sonra yerde yatmaları nedeniyle oyun haddinden fazla durdu. 1-0 geriye düştükten sonra 1-1'i bulduk, öne geçmek için yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Düşme potasında olan rakibimiz savunmada direnç gösterdi" yorumu yaptı. Altınordu'da forvet Serdar, ön libero Oğulcan ve sol bek Yusuf'un cezaları sona erdi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)