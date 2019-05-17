Altınordu Play-Off için sahaya çıkacak

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Boluspor'u 3-0 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde eden Altınordu yarın sezonun son haftasında Giresunspor deplasmanında Play-Off'a kalma maçına çıkacak. Giresun Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak randevuda Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. İzmir ekibinde tedavileri süren stoper Sinan ve forvet Serdar dışında eksik bulunmuyor. Ligde 57 puanla 5. sırada yer alan Altınordu, sahadan 3 puanla ayrılması halinde tarihinde ilk kez Play-Off oynama hakkı kazanacak. Diğer sonuçlarda İzmir temsilcisinin ilk 6'nın dışında kalma ihtimali bulunuyor.

Altınordu, Giresunspor'u mağlup etmesi halinde ilk kez Play-Off'a kalacağı gibi rakibine karşı tarihindeki ilk galibiyeti de elde edecek. İki takım profesyonel liglerde şimdiye kadar 11 defa karşı karşıya gelirken, Karadeniz ekibi 4 kez sahadan zaferle ayrıldı. 7 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Giresunspor'un ligde hiçbir iddiası bulunmuyor. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını vurgulayan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Son haftalarda yakaladığımız çıkışı sürdürerek Play-Off biletini kapmak istiyoruz. Oyuncularımın morali üst düzeyde. Galibiyet için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Takımın muhtemel 11'i şöyle;

Erce - Kerim, Hasan, Enes Sığırcı, Yusuf, Berkay, Alican, Murat, Okan, Anıl, Sefa