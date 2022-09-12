Altınordu-Pendikspor maç sonucu: 1-1

Spor Toto 1. Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Altınordu evinde Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 24'üncü dakikada Kappel atarken, Altınordu'nun golü 45+3. dakikada Ahmet Dereli'den geldi. Bu sonuçla Altınordu 3 puana, Pendikspor 8 puana ulaştı.
Maçtan dakikalar:
18'inci dakikada Pendikspor tehlikeli geldi. Soldan gelen kornerde ceza sahasında oluşan karambolde Thiam kafayı vurdu, Ali Dere son anda topu çizgiden çıkardı.
24'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Sağdan Muhammed'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kappel, rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan topu uzak köşeye gönderdi: 0-1.
45+3'üncü dakikada Altınordu skora denge getirdi. Sol kanatta topla buluşan Ahmet İlhan, yerden altı pasa kesti. Kale önünde Ahmet Dereli topu filelere yolladı: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi.
52'nci dakikada Mesut'la verkaç yapıp sağdan Altınordu ceza sahasına giren Gökcan, müsait pozisyonda topu yandan auta yolladı.
75'inci dakikada Altınordulu Kürşad ceza yayı gerisinden vurdu, top az farkla yandan dışarı gitti.
77'nci dakikada oyuna girer girmez soldan ceza sahasına giren Ali Han, uygun pozisyonda kötü bir vuruşla topu üstten auta yolladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1 eşitlikle bitti.
STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Şener, Suat Güz
ALTINORDU: Ali Emre - Rıdvan, Volkan, Erdi, Ali Dere, Kubilay (Dk. 60 Metehan), Kürşad (Dk. 83 Hasan Hüseyin), Ahmet İlhan (Dk. 50 Muzaffer), Emircan, Safa, Ahmet Dereli (Dk. 83 Bertuğ)
PENDİKSPOR: Burak - Erdem, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Ferhat, Thiam (Dk. 68 Görkem), Muhammed (Dk. 88 Nikolic) , Gökcan, Mesut, Regattin (Dk. 76 Ali Han), Kappel (Dk. 68 Ahmet) (Dk. 88 Hasan)
GOLLER: Dk. 45+3 Ahmet Dereli (Altınordu) - Dk. 24 Kappel (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Metehan (Altınordu) - Muhammed, Regattin (Pendikspor)