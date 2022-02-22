Altınordu paraşütsüz düşüşte

Maç fazlasıyla kümede kalma barajının 6 puan gerisinde kalan 22 puanlı 18'inci sıradaki İzmir ekibi, kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacağı 2023 senesi öncesi 2'nci Lig'e düşme korkusuyla baş başa kaldı. Son 5 maçta sadece 1 gol atabilen Altınordu, üst üste 8'inci sezonunu geçirdiği ligde en kötü performansını sergileyerek hayal kırıklığı yaşattı.

100'ÜNCÜ YIL HEDEFİ TUTMADI

Geçen sezon Play-Off finali oynayan kadrosundaki oyuncularının büyük bölümüyle yollarını ayıran Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, önemli oyuncuları satması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. 2017'de yaptığı açıklamada, "Hedeflerimiz, Cumhuriyet'imizin ve Altınordu'muzun 100'üncü kuruluş yılında, 2023'te bir Süper Lig kulübü olarak Avrupa kupalarında ülkemizi tamamen öz kaynağımızdan yetişmiş evlatlarımız ile temsil etmek" diyen Başkan Özkan, takımın bugünkü konumu nedeniyle tepki topladı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)