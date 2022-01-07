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Altınordu Metehan Mimaroğlu transferinden vazgeçti

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yuvaya döndürmek istediği Metehan Mimaroğlu'nun transferinden vazgeçti.

07 Ocak 2022, Cuma 12:56 Son Güncelleme:
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Altınordu Metehan Mimaroğlu transferinden vazgeçti

Sağ kanat Metehan'ı sezon başında İzmir ekibinden 350 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil eden Adana temsilcisinin oyuncuyu kiralık olarak göndermeme kararı aldığı öğrenildi. 

Adana Demirspor'un 27 yaşındaki futbolcuyu 350 bin Euro'nun altında satmayacağı ifade edildi. Bu gelişme üzerine transferden umudunu kesen kırmızı-lacivertliler, alternatif isim arayışına geçti. Altınordu ara transfer döneminde stoper, kanat ve 8 numara takviyesi yaparak kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR (DHA)

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