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Altınordu, Menemensporlu Şeref Özcan'ı kadrosuna katıyor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, Menemenspor'da forma giyen kanat oyuncusu Şeref Özcan'la anlaştı. Kırmızı-lacivertlilerin, 24 yaşındaki gurbetçi futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

01 Şubat 2021, Pazartesi 17:42 Son Güncelleme:
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Altınordu, Menemensporlu Şeref Özcan'ı kadrosuna katıyor

Hamburg altyapısında yetişen Şeref'le şartlarda el sıkışan yönetimin lisans işlemlerini tamamlamak üzere olduğu ifade edildi. Sezon başında Menemenspor'a transfer olan Şeref, sarı-lacivertli formayla 13 karşılaşmada görev aldı. Altınordu ara transfer döneminde Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Recep Aydın'ın ardından ikinci takviyesini yapmış oldu.

DHA

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