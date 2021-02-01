Hamburg altyapısında yetişen Şeref'le şartlarda el sıkışan yönetimin lisans işlemlerini tamamlamak üzere olduğu ifade edildi. Sezon başında Menemenspor'a transfer olan Şeref, sarı-lacivertli formayla 13 karşılaşmada görev aldı. Altınordu ara transfer döneminde Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Recep Aydın'ın ardından ikinci takviyesini yapmış oldu.

DHA