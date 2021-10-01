Altınordu - Menemenspor maç sonucu: 1-0
TFF 1'inci Lig'de iki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği 8'inci haftanın açılış maçında Altınordu, Menemenspor'u 1-0 mağlup etti. Altınordu'nun golünü 9'uncu dakikada Enis Destan kaydetti. Genç golcü ikinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu sonuçla Altınordu 10 puana ulaşırken, Menemenspor 8 puanda kaldı.
9'uncu dakikada Altınordu öne geçti. Hüsamettin'in kafayla indirdiği topla birlikte ceza sahasına giren Enis, düzgün bir vuruşla kaleci Batuhan'ı avladı: 1-0.
23'üncü dakikada Menemenspor savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza sahası sağ çaprazda buluşan Ahmet İlhan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
40'ıncı dakikada Menemenspor'un sağdan kazandığı kornerde Mete ceza sahasına kesti. İyi yükselen Mazlum'un kafa vuruşunda kaleci Ali Emre köşeye giden topu son anda çıkardı. İlk yarı Altınordu'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
47'nci dakikada sağdan ceza sahasına giren Enis'in yerden vuruşunda top kaleyi bulmadı.
64'üncü dakikada Feyttullah Emircan'ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Hüsamettin'in uzak köşeyi denedi, kaleci Batuhan uzanarak golü önledi.
82'nci dakikada sağdan Altınordu ceza sahasına giren Gomes'in sert şutunda kaleci Ali Emre'nin çeldiği topu Sabbah tamamladı, bu kez savunma topu çizgiden çıkardı.
86'ncı dakikada gelişen Altınordu kontratağında Ahmet Dereli boş pozisyondaki Ahmet İlhan'ı gördü. Ahmet İlhan karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Batuhan'a nişanladı.
90+5'inci dakikada Altınordu ceza sahasında oluşan karambolde boş pozisyonda Sabbah topu üstten dışarı yolladı.
Maçı Altınordu 1-0 kazandı.
DHA