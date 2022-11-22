Altınordu-Manisa FK maçının biletleri satışta

Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta maçında Altınordu, 28 Kasım Pazartesi günü Manisa FK’yı konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadele öncesinde karşılaşmanın biletleri Passolig sistemi üzerinden bugün öğle saatlerinden itibaren satışa sunuldu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP Tribün: 200 TL

Numaralı Tribün (Kapalı): 50 TL

Deplasman: 40 TL

Öte yandan karşılaşmayı takip edecek kadın ve çocuk taraftarlar için bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi.