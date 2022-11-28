Altınordu - Manisa FK: 1-3

Spor Toto 1’inci Lig’de Altınordu’ya konuk olan Manisa Futbol Kulübü rakibini 3-1 yendi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanan karşılaşmada gol perdesini 26’da Batuhan açtı ve Manisa FK ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Selim, 68’de farkı ikiye çıkarırken, Batuhan 72’de kendisinin ikinci takımının üçüncü golüne imza attı. Maçta son sözü Altınordulu Ali Dere söyledi. Bu sonuçla son 5 maçını kaybeden Altınordu, 12 puanla düşme hattında kaldı. Manisa FK ise puanını 23 yapıp Play-Off potasına girdi.

15’inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Diallo’nun şutunda Erdi son anda araya girip tehlikeyi önledi.

26’ncı dakikada Manisa FK 1-0 öne geçti. Rıdvan’ın kısa düşen geri pasında topu kapan Batuhan, kaleci Ali Emre’den sıyrılıp meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

35’inci dakikada Manisa FK ikinci gole çok yaklaştı. Batuhan’ın pasında topa gelişen vuran Prib’in şutunda top az farkla auta çıktı.

68’inci dakikada Manisa FK skoru 2-0’a getirdi. Diallo kaptığı topu, Nizamettin’e aktardı. Nizamettin’in pasında Selim topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak gol önce ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. VAR’dan yapılan inceleme sonucu Selim’in golü geçerli sayıldı: 0-2.

72’nci dakikada Manisa FK farkı üçe çıkardı. Erdi’den topu kapan Selim altıpasa ortaladı. Batuhan topu boş kaleye gönderdi: 0-3.

90+2’nci dakikada soldan yapılan ortaya ön direkte dokunan Ali Dere sonucu belirledi: 1-3.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Suat Güz

ALTINORDU: Ali Emre - Rıdvan (Dk. 79 Furkan), Yusuf Arslan, Erdi, Ali Dere, Metehan, Kubilay (Dk. 46 Sami), Hasan Hüseyin, Ahmet İlhan, Kürşad (Dk. 20 Emircan) (Dk. 81 Yusuf Can), Şeref

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Birkan - Muhammet Taha, Ba, Ayberk, Çağrı, Nizamettin (Dk. 82 Mehmet), Burak, Prib (Dk. 83 Kadir Kaan), Gakpa (Dk. 64 Selim), Diallo, Adem (Dk. 23 Batuhan)

GOLLER: Dk. 90+2 Ali Dere (Altınordu), Dk. 26 ve Dk. 72 Batuhan, Dk. 68 Selim (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Kubilay, Erdi, Emircan (Altınordu), Prib, Diallo (Manisa FK)

İZMİR, (DHA)