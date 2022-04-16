Altınordu - Manisa FK: 1-0

Spor Toto 1’inci Lig’de kurtuluş mücadelesi veren Altınordu, Ege derbisinde play-offu hedefleyen Manisa Futbol Kulübü’nü tek golle mağlup etti: 1-0. Maçın henüz 5’inci dakikasında Şeref’in golüyle öne geçen kırmızı-lacivertliler maç boyunca üstünlüğünü korudu ve çok kritik 3 puanın sahibi oldu. Altınordu bu sonuçla 38 puana yükselterek, kurtuluş yolunda umut tazeledi. Manisa FK ise 43 puanda kalarak play-off yarışında yara aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

5’inci dakikada Altınordu öne geçti. Sol kanattan topu alan Şeref ceza sahası dışından çok iyi vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

21’inci dakikada Hakan’ın Ahmet İlhan’ın düşürmesiyle Altınordu kritik yerden frikik kazandı. Şeref’in kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekti.

38’inci dakikada Manisa FK gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Erhan’ın şutunda Serhat gole izin vermedi.

59’uncu dakikada Ozegovic’ten topu kapan Şeref ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top yandan oyun alanını terk etti.

90’ıncı dakikada Altınordu ikinci gole çok yaklaştı, Anıl’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Sami sert vurdu, top üstten auta çıktı.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Altınordu galibiyete uzanan taraf oldu.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xxx), Mehmet Ali Akkor (xxx), Mehmet Akıncık (xxx)

ALTINORDU: Serhat (xxx) - Rıdvan (xx), Volkan (xxx), Erdi (xxx), Ali Dere (xx), Kubilay (xxx), Metehan (xx) (Dk. 72 Muzaffer x), Ahmet İlhan (xx) (Dk. 50 Emircan x), Recep (x) (Dk. 27 Sami x), Şeref (xxx) (Dk. 72 Anıl x), Hüsamettin (xxx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Birkan (x) - Muhammet Taha (x) (Dk. 80 Arda), Landre (x), Sadi (xx), Çağrı (x) (Dk. 75 Sousa x), Gakpa (xx), Yasin (xx), Hakan (xx), Selim (x) (Dk. 46 Ozegovic x), Anıl (x) (Dk. 61 Diallo x), Erhan (x) (Dk. 74 Özgür x)

GOL: Dk. 5 Şeref (Altınordu)

SARI KARTLAR: Ahmet İlhan, Kubilay (Altınordu), Sadi (Manisa FK)

İZMİR,(DHA)



