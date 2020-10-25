Altınordu, liderliğe oturma şansını kaçırdı

Geçtiğimiz yıla nazaran bu sezona emin adımlarla giren Altınordu, Ahmet Taşyürek ile yollarını ayıran, maça antrenör Şenol Demir yönetiminde çıkan Ümraniyespor deplasmanına zirveye oturabilmek için çıktı. İzmir ekibi, hedeflediği gibi maça da etkili başladı. 25. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ahmet İlhan Özek’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ahmet Türkaslan’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-1.

58'de Ahmet Dereli’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Metehan’ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ahmet Eyüp kornere çeldi. Ev sahibi, maçın son bölümünde bastırırken, 75'te Alaattin Okumuş’ın içeri yaptığı ortada top savunmadan ceza sahası dışı sol çaprazına düştü.

Ümraniye direğe takıldı

Ercan’ın gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. 84'te Alaattin'in ortasında arka direkte Zivkovic’in yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. Mücadele bu skorla sona ererken, Altınordu 7 hafta sonunda puanını 13 yaptı. İstanbul ekibi ise düşme hattının 1 puan üzerinde 15. sırada kendisine yer bulabildi.