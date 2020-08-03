Altınordu Levent’e talip

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu dış transferde Adana Demirspor’dan Levent Ayçiçek’i gündemine aldı. Kırmızı-Lacivertliler’in orta sahada forma giyen gurbetçi futbolcuya geçen sezon devre arasında da talip olduğu öğrenildi

03 Ağustos 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Altınordu Levent’e talip

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu dış transferde Adana Demirspor’dan Levent Ayçiçek’i gündemine aldı. Kırmızı-Lacivertliler’in orta sahada forma giyen gurbetçi futbolcuya geçen sezon devre arasında da talip olduğu öğrenildi. Demirspor’da forma şansı bulamayan Almanya doğumlu 26 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

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