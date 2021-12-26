Altınordu, kuruluşunun 98. yılını kutladı

26 Aralık 1923'te temelleri atılan kulübün kuruluş günü etkinlikleri kapsamında ilk tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene Altınordu Futbol Akademisi yöneticileri, Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) sporcuları, Altınordu Spor Kulübü Derneği yöneticileri ve taraftarları katıldı. Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Teknik Direktörü Namet Ateş, günün anlam ve önemi hakkında bir konuşma gerçekleştirdi. Ateş, "Kulübümüzün kuruluş yıl dönümünde bir arada olduğumuz için sevinçliyiz. 100'üncü yılımıza yaklaşırken heyecanımız her geçen gün artıyor. Değerler üzerine kurulmuş tamamen semt gençlerinin spor yapması için kurulan bir kulüp Türkiye'de tanınan saygı duyulan bir kulübe dönüştü" diye konuştu.

Ateş, "Bu süreçte emeği geçen herkese minnet duygularımızı sunuyoruz. Bundan sonraki süreçte dünyanın da tanıdığı saygı duyduğu bir kulüp olması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Bizim sporcularımızın yurt dışında hem Altınordu ismini hem de Türkiye ismini duyuracağına ve duyurmak için elinden geleni yapacağına onlar adına ben söz veriyorum. Kulübümüz ilelebet başarı ile yaşayacaktır" dedi.

Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu da "Koca çınarımızın 98'inci yılını kutluyoruz. Altınordu herhangi bir kulüp değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulan ilk kulübüdür. Bu kulübü kuran büyüklerimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran devlet adamlarıdır. Hepsini minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

KASAP ERDOĞAN UNUTULMADI

Cumhuriyet Meydanı Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından törene katılanlar, 1970 yılında Kordonboyu'nda denize uçan bir minibüsün içinden üç kişiyi çıkarırken yaşamını yitiren Altınordulu basketbolcu Erdoğan Çengel'in (Kasap Erdoğan) adına olayın gerçekleştiği yerden denize karanfil bıraktı.

SÜLEYMAN FERİT ECZACIBAŞI HEYKELİ ÖNÜNDE TÖREN

Altınordu'nun kuruluş töreni kapsamında ikinci tören, Konak Diş Hastanesi önündeki Kurucu Başkan Süleyman Ferit Eczacıbaşı'na ait heykelin önünde gerçekleştirildi. Altınordu Futbol Akademisi Sporcuları burada Süyelman Ferit Eczacıbaşı heykelinin önüne karanfil bıraktı.

DHA