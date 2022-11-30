Altınordu küme düşme hattında
1. Lig’de 15’inci haftanın kapanış maçında evinde Manisa Futbol Kulübü’ne de 3-1 yenilen Altınordu, üzerindeki kara bulutları dağıtamadı. Bu mağlubiyetle birlikte üst üste 5’inci yenilgisini alan Kırmızı-Lacivertliler 12 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.
1. Lig’de 15’inci haftanın kapanış maçında evinde Manisa Futbol Kulübü’ne de 3-1 yenilen Altınordu, üzerindeki kara bulutları dağıtamadı. Bu mağlubiyetle birlikte üst üste 5’inci yenilgisini alan Kırmızı-Lacivertliler 12 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.
Son olarak deplasmanda sonuncu Denizlispor ’u 2-1’le geçen Altınordu, Yeni Malatyaspor, Eyüpspor, Altay, Adanaspor ve Manisa FK müsabakalarından puan alamadı.