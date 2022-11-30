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Altınordu küme düşme hattında

1. Lig’de 15’inci haftanın kapanış maçında evinde Manisa Futbol Kulübü’ne de 3-1 yenilen Altınordu, üzerindeki kara bulutları dağıtamadı. Bu mağlubiyetle birlikte üst üste 5’inci yenilgisini alan Kırmızı-Lacivertliler 12 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.

30 Kasım 2022, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Altınordu küme düşme hattında

1. Lig’de 15’inci haftanın kapanış maçında evinde Manisa Futbol Kulübü’ne de 3-1 yenilen Altınordu, üzerindeki kara bulutları dağıtamadı. Bu mağlubiyetle birlikte üst üste 5’inci yenilgisini alan Kırmızı-Lacivertliler 12 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.

Son olarak deplasmanda sonuncu Denizlispor ’u 2-1’le geçen Altınordu, Yeni Malatyaspor, Eyüpspor, Altay, Adanaspor ve Manisa FK müsabakalarından puan alamadı.


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