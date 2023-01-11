Altınordu kritik virajda

Üst üste 8 mağlubiyet aldıktan sonra ilk yarının son haftasında evinde Çaykur Rizespor 'la 0-0 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, ligin dibine demir atan Başkent ekibi önünde çıkış arayacak. Olası bir mağlubiyet halinde psikolojik açıdan ağır darbe alacak İzmir temsilcisi, rakibiyle arasındaki puan farkını 9'a çıkarmak istiyor.

Altınordu, son 7 maçını kaybeden kendisi gibi çıkış peşindeki Gençlerbirliği'ni yenerek yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Başkent ekibinin devre arasında transfer yasağını kaldırıp takviye yaparak kadrosunu güçlendirmesi, İzmir ekibinin işini zorlaştıracak. Altınordu da devre arasında kadrosuna dahil ettiği sol kanat Metehan Mimaroğlu, orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan, sağ bek Erdem Gökçe ve forvet Ali Özgün'le resmi sözleşme imzalayıp bu oyuncuların lisanslarını maça yetiştirmeyi planlıyor.

GÖKHAN ÜNAL SİFTAH ARIYOR

İlk yarının son haftasındaki Çaykur Rizespor maçından beraberlikle ayrılarak göreve 1 puanla başlayan Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal, Gençlerbirliği karşısında teknik adamlık kariyerinin ilk galibiyetini almak istiyor. Ankara doğumlu 40 yaşındaki genç teknik adam, altyapısında yetişip profesyonel olduğu ve Süper Lig 'de formasını giydiği Gençlerbirliği karşısında duygusal bir maça çıkacak. Gökhan Ünal, sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacaklarını dile getirdi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)