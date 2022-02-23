Altınordu kritik virajda

Kırmızı-lacivertliler, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren rakibini de mağlup edememesi halinde mental açıdan büyük çöküş yaşayacak. Altınordu, Menemenspor'la oynayacağı İzmir derbisinin ardından zorlu bir fikstürle karşı karşıya kalacak. İzmir temsilcisi pazartesi günü oynayacağı derbiden sonra üst üste ilk 2 yarışı veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ümraniyespor'la (D) karşılaşacak.

Altınordu sezonu Adanaspor, Eyüpspor (D), Manisa FK, Ankaragücü (D), Samsunspor (D), Kocaelispor (D), Balıkesirspor ve Boluspor (D) müsabakalarıyla tamamlayacak. Kümede kalma barajının 6 puan gerisinde 18'inci sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, seri galibiyetler alamaması durumunda lige mendil sallayacak.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)