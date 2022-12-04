Altınordu kötü gidişi durduramadı

Bu mağlubiyetle üst üste 6'ncı yenilgisini alan kırmızı-lacivertliler 12 puanda kalıp düşme hattından çıkamadı. Teknik direktör Ufuk Kahraman, Bandırmaspor maçında üretken olamadıklarını belirtti.

Rakibe pozisyon da vermediklerini vurgulayan genç teknik adam, "Maçta bir duran top iki de ofsayt olan pozisyondan başka pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Maçta, topu rakibe verip kontra ataklarla çıkmaya çalıştık. İkinci yarı topa daha çok sahip olduk, rakibin hata yapmasını bekledik ama önde fazla üretken olamadık" dedi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)