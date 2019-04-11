Altınordu keskin virajda

Spor Toto 1'inci Lig'de Pazartesi günü evinde Ümraniyespor'la karşılaşacak Play-Off hedefindeki Altınordu, sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak.

11 Nisan 2019, Perşembe 11:26
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Altınordu keskin virajda

Son 2 maçını kaybederek yara alan İzmir ekibi ilk 6 yarışındaki rakibine de yenilmesi halinde büyük avantaj kaybedecek. Play-Off biletini cebine koyarak Süper Lig umudunu korumak isteyen Altınordu, iç sahada taraftarının desteğiyle kazanarak iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Kırmızı-lacivertliler, Ümraniye randevusunun ardından zorlu maçlara çıkacak. Önce kümede kalma yarışı veren Afjet Afyonspor'a konuk olacak Altınordu daha sonra İzmir derbisinde Altay'la kozlarını paylaşacak. İzmir temsilcisi normal sezonun son 3 haftasında Adanaspor (D), Boluspor ve Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Kalan 6 maçı da kazanmak istediklerini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Tek düşüncemiz Play-Off'a kalmak" dedi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) 

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