Altınordu keskin virajda

Son 2 maçını kaybederek yara alan İzmir ekibi ilk 6 yarışındaki rakibine de yenilmesi halinde büyük avantaj kaybedecek. Play-Off biletini cebine koyarak Süper Lig umudunu korumak isteyen Altınordu, iç sahada taraftarının desteğiyle kazanarak iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Kırmızı-lacivertliler, Ümraniye randevusunun ardından zorlu maçlara çıkacak. Önce kümede kalma yarışı veren Afjet Afyonspor'a konuk olacak Altınordu daha sonra İzmir derbisinde Altay'la kozlarını paylaşacak. İzmir temsilcisi normal sezonun son 3 haftasında Adanaspor (D), Boluspor ve Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Kalan 6 maçı da kazanmak istediklerini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Tek düşüncemiz Play-Off'a kalmak" dedi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)