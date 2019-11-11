Altınordu kazanamasa da umut verdi

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda zirve yarışı veren Balıkesirspor'la 0-0 berabere kalan düşme hattındaki Altınordu, 3 puan alamamasına rağmen, sergilediği futbolla gelecek haftalar adına camiaya umut verdi. Ligde iç saha lideri Balıkesir temsilcisi karşısında atak futbol oynayan kırmızı-lacivertliler ilk deplasman galibiyetine çok yaklaşsa da bulduğu fırsatları değerlendiremeyince 1 puana razı oldu. Bir topu direkten dönen İzmir ekibi, rakibe fazla pozisyon vermeyerek savunmada da başarılı bir performans sergiledi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Maçı kazanmak için skor üretmek gerekiyor. Geçmiş haftalardaki en büyük sorunumuz buydu. Balıkesirspor karşısında da savunmada ve hücumda iyi oynadık. Oyun hakimiyetini ve pas trafiğini iyi kurup, topu sürekli üçüncü bölgede tutmayı başardık. Bir topumuz direkten dönerken, çok sayıda net pozisyona girdik. Evinde 5'te 5 yapan, coşkulu bir rakibe karşı yapılması gereken her şeyi yaptık ancak gol atamayınca kazanamıyorsunuz. Üç puan değil ama ciddi moral-motivasyon kazandık" dedi.

DHA