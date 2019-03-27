Sportif Etkinlikler Direktörü Murat Korkmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette heyet, spor tıbbının en iyi hekimleri ile görüştü, gelişmeleri yerinde takip ederek incelemelerde bulundu. İngiltere Milli Takımı'nın yanı sıra Lazio, Real Madrid ve Manchester United gibi üst düzey ekiplerde performans direktörü olarak görev yapan Prof. Valter di Salvo ile de bir araya gelen Altınordu, tüm görüşmelerinde sporcu sağlığı, karşılıklı iş birlikleri ve turnuvalar ile ilgili önemli adımlar attı.

DHA