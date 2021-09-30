Altınordu, İzmir derbisinde Menemenspor'u konuk edecek
TFF 1'inci Lig'de 8'inci haftanın açılış maçında Altınordu, Menemenspor'u konuk edecek. Ligde 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alarak 7 puan toplayan Altınordu 14'üncü sırada, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgiyle 8 puan toplayan Menemenspor ise 10'uncu basamakta yer alıyor.
TFF 1'inci Lig'de 8'inci haftanın açılış maçında Altınordu yarın Menemenspor'u konuk edecek. İki İzmir ekibi arasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın biletleri VIP tribün 100, numaralı tribün 30 TL'den satışa sunuldu. Menemenspor taraftarı stadyuma alınmayacak.
Tedavisi süren Şeref'in forma giyemeyeceği Altınordu'da kırmızı kart cezası sona eren stoper Yusuf Yalçın, Menemenspor'da ise cezası biten orta saha oyuncusu Alhassan görev yapabilecek. Ligde 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alarak 7 puan toplayan Altınordu 14'üncü sırada, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgiyle 8 puan toplayan Menemenspor ise 10'uncu basamakta yer alıyor. (DHA)