Altınordu iyi bitirmek istiyor

Kırmızı-lacivertliler, son 5 sezonda ilk yarının son haftalarında oynadığı 5 karşılaşmada sadece 1 kez galip gelirken, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adana Demirspor'a yenilip, Ümraniyespor ve Samsunspor'la berabere kalan Altınordu, sadece Karşıyaka'yı dize getirdi.

İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sağ kanat Murat'ın yanı sıra sakatlıkları süren Serdar, Oğulcan, Kemal, Enes Kubat ve Ali Mert forma giyemeyecek. Öte yandan kırmızı-lacivertliler, Giresunspor maçı öncesi Kordon'da bir restoranda düzenlenen yemekte moral depoladı.

DHA



