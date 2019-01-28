Altınordu, İtalya’ya açıldı

Barış Orhunbilge ve Aydın Güvenir’in İtalya’daki ilk durağı Milan oldu. U12 İzmir Cup’a katılacak Milan’ın Akademi Direktörü Mario Beretta ve Akademi Genel Sekreteri Ivan Zauli tarafından ağırlanan Altınordu heyeti, kırmızı-lacivertli kulübün tanıtımını yaparken, genç takımlar düzeyinde oynanması planlanan özel maçlar ve devre arası hazırlık kampları konularında prensip anlaşmasına vardı. Altınordu heyeti, ziyaretin sonunda ise San Siro Stadı’ndaki Milan-Napoli maçını izledi.

İkinci durak Atalanta

Orhunbilge ve Güvenir’in ikinci durağı, yetiştirici kimliğiyle ön planda yer alan Atalanta oldu. Atalanta Akademi Genç Takımlar Koordinatörü Stefano Bonaccorso, Futbol Okulları Koordinatörü Loris Margotto, Genç Takımlar Antrenörü ve Oyuncu İzleme Sorumlusu Luca Rebba’dan oluşan İtalyan yetkililere kulübün misyonu-vizyonu, futbol okulu yapılanması ve U2 İzmir Cup hakkında geniş bilgilendirmeler yapıldı. Burada da karşılıklı iş birlikleri konusunda anlaşmalar yapıldı. Görüşmenin sonunda ise Atalanta Akademi Direktörü Maurizio Costanzi tarafından özel olarak kabul edilen Orhunbilge ve Güvenir’e iki kulübün, “İyi Birey” felsefelerinin ne kadar önemli olduğu vurgulandı.

Ziyaretler sürecek

Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, İtalya’daki ziyaretlerin kulüp tanıtımı açısından çok önemli olduğunu belirterek, “Katıldığımız ve düzenlediğimiz uluslararası turnuvalar sayesinde Avrupa’da önemli bir tanınırlık noktasındayız. Şimdi ise sıra karşılıklı iş birlikleri ile bunu daha da üst seviyelere taşımak. Milan ve Atalanta gibi iki önemli kulüple bugün ilk adımlarımızı attık. Bu ziyaretlerimizi farklı ülkelerdeki farklı kulüplerle devam edeceğiz” dedi.

İHA