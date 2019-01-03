Altınordu istikrarı seçti! Transfer yapmayacaklar

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu ara transfer döneminde kadrosunda oynama yapmama kararı aldı. Sezon başında giden isimlerin yerine 12 transfer yaparak büyük bir değişim yaşayan kırmızı-lacivertliler devre arasında hiçbir futbolcusunu gözden çıkarmadı.

Play-Off mücadelesi veren takımda teknik heyetin tüm oyunculardan memnun olduğu ifade edildi. İzmir temsilcisi ikinci yarı öncesi sadece Gazişehir Gaziantep'ten eski futbolcusu Okan Derici'yi transfer listesinde tutuyor. Antalya kampında ikinci yarıya hazırlanan Altınordu'da teknik heyet Serdar, Oğulcan, Enes gibi oyuncuların iyileşmesiyle kadro derinliği yaratmayı planlıyor.