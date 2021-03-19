Altınordu, İstanbulspor deplasmanında puan arayacak

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak İstanbulspor-Altınordu karşılaşmasında hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Ligde 18. haftada Menemenspor’a 4-2 mağlup olduktan sonra yenilmediği 8 müsabakada 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan Altınordu, haftaya 46 puanla 6. sırada girdi.

Kendi evinde çıktığı son 3 müsabakada galip gelemeyen ve bu karşılaşmalarda sadece 1 puan alabilen İstanbulspor ise 47 puan ve averajla Altınordu’nun 1 sıra önünde yer alıyor.

Ligin ilk devresinde Altınordu, rakibini İzmir’de 1-0 mağlup etmişti.

AA