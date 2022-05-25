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Altınordu iskeleti korumak istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu iç transferde sözleşmesi sona eren 6 oyuncusuyla yeniden anlaşmak için kolları sıvadı.

25 Mayıs 2022, Çarşamba 12:05 Son Güncelleme:
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Altınordu iskeleti korumak istiyor

Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın Ankaragücü'nden kiralanan stoper Erdi'nin yanı sıra serbest kalma hakkı kazanan stoper Volkan, sağ bek Rıdvan, orta saha oyuncusu Recep, sağ kanat Ahmet İlhan ve forvet Hüsamettin'in kadroda tutulması yönünde rapor hazırladığı öğrenildi.

Kurmaylar önümüzdeki günlerde bu futbolcularla masaya oturup yeni sezon sözleşmeleri konusunda pazarlık yapacak. İsketlet kadroyu korumayı hedefleyen İzmir ekibinin dış transferde ise 3-4 takviye yapmayı planladığı bildirildi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

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