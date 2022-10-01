Altınordu ilk peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de oynadığı 5 maçta; 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak henüz galibiyetle tanışamayan 16'ncı sıradaki Altınordu, yarın 7'nci hafta mücadelesinde evinde 11 puanlı 3'üncü basamaktaki Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek. Maçın bilet fiyatları VIP tribün 200, numaralı 50, misafir 40, kadın ve çocuklara ise 10 TL olarak belirlendi. İzmir ekibinde hafif sakatlıkları bulunan Ahmet İlhan, Şeref ve Safa'nın durumları maç saatinde netleşecek. İzmir ekibi, zorlu 90 dakikada Başkent temsilcisini yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Sami: Hocam görev verirse hazırım

Altınordu'da sakatlığı nedeniyle son 4 maçta kadroda yer almayan Sami Satılmış, iyileşerek takıma döndü. Son olarak U19 Milli Takımı'nda görev alan Sami, "Sakatlığım tamamen geçti. Ufuk hocamın şans vermesi halinde sahada bulunacağım. Keçiörengücü maçına yönelik çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Bu maçtan üç puanla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

Kubilay: Çıkışa geçmek istiyoruz

Milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirten Altınordu'nun tecrübeli futbolcularından Kubilay Aktaş ise, "Takım olarak her geçen hafta üzerine koyarak gidiyoruz. Ligde oynadığımız son Göztepe maçını kaybetmiş olsak bile o maçta 10 kişi oynamamıza rağmen rakibe fazla pozisyon vermedik. Ligin henüz daha başındayız. Keçiörengücü maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İZMİR, (DHA)