Altınordu ilk peşinde

Bolu Atatürk Stadı'nda Furkan Aksuoğlu yönetiminde oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.45'te çalacak. Boluspor, ligde 2 haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçti. Teknik direktör Ufuk Kahraman, deplasmanda kazanmak istediklerini söyledi.

Ufuk Kahraman, "İçeride kazanmamız gereken Sakaryaspor maçını kaybettik. İlk iki maçın analizine baktığımızda eksik yönlerimizi gördük. Sakaryaspor maçının özellikle ikinci yarısında Ahmet Dereli ile 4 tane net pozisyona girmemiz bizim maçı ne kadar istediğimizi gösteriyordu. Oyunun temposundan memnunuz fakat bunu 90 dakikaya yaymak istiyoruz. Sahada güçlü yanlarımızı sergilediğimizde neler yapabileceğimizi görüyoruz. Deplasmanda Boluspor maçını kazanmak istiyoruz. Altınordu her maçı kazanmak için sahaya çıkacaktır" dedi.

DHA