Altınordu ilk peşinde

İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde lider Hatayspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, yarın Fatih Karagümrük deplasmanında sezonun ilk dış saha galibiyetini almaya çalışacak. Vefa Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Kırmızı-lacivertli ekipte eksik bulunmuyor. Maç öncesi Altınordu 19, Karagümrük ise 23 puanda yer alıyor. Şimdiye kadar deplasmanda oynadığı 8 maçta 5 mağlubiyet, 3 beraberlik alan kırmızı-lacivertliler, gurbette bir türlü 3 puan yüzü göremedi. İzmir temsilcisi deplasmanda sadece 3 gol atıp kalesinde 11 gol gördü.

ALTINORDU

Erhan - Kerim, Ravil, Sinan, Ufuk, Oğulcan, Muhammed, Burak, Atakan, Metehan, Yasin