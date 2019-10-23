Altınordu ilk deplasman galibiyeti peşinde

Gurbette çıktığı 4 müsabakada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Altınordu, deplasman kabusunu sona erdirmek istiyor. Altınordu, İstanbul'da oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan 5. sıradaki Ümraniyespor'a seyircisi önünde ilk yenilgiyi tattırmayı hedefliyor.

İzmir temsilcisinde ön libero Oğulcan'ın cezası sona ererken, iyileşen forvet Yasin'in de kadroda yer alacağı öğrenildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Yasin'i ilk 11'e monte etmeyi planlıyor. Hafif sakatlığı bulunan stoper Ravil'in durumu ise cuma günü netleşecek. Ravil'in Ümraniye deplasmanına yetişmemesi durumunda savunmada Yusuf Yalçın ya da Kahraman'ın görev alması bekleniyor. Eroğlu, iki defans oyuncusunun da göreve hazır olmasını istedi.

DHA