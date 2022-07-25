Altınordu, ilk defa gençlerine alıcı bulamadı

Son 6 yılda hem ülkemize hem de Avrupa futboluna önemli isimler kazandıran İzmir temsilcisi ilk defa gençlerine alıcı bulamadı. İlk kez 2016’da milli yıldızlarımız Çağlar Söyüncü’yü Freiburg’a, Cengiz Ünder’i ise Başakşehir’e satarak dikkatleri üzerine çeken Altınordu, daha sonra pek çok genç oyuncuyu parlatarak kasasını doldurmuştu.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yetişen Barış Alıcı, Berke Özer, Alican Özfesli, Yusuf Acer, Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Muhammet Taha Tepe, Ozan Can Oruç, Oğulcan Ülgün, Ravil Tagir ve son olarak Burak İnce ile Enis Destan bonservis bedeli alınarak üst lige giden gençler olarak dikkat çekti. Altınordu transferle kadrosuna katıp parlattığı Gökhan Karadeniz, Metehan Mimaroğlu, Erhan Erentürk, Atakan Üner gibi oyuncuların satışından da gelir elde etti.

GÖZLER GENÇLERİN ÜZERİNDE

Altınordu’da yeni sezonda A takımda altyapı patentli 16 futbolcu kadroda yer alıyor. İzmir ekibinde kaleciler Ali Emre, Serhat, Emirhan, Mert Furkan, Arif, defans oyuncuları Furkan Metin, Yusuf Yalçın, Rahmi, Alperen, Yusuf Can, orta saha oyuncuları Metehan, Muzaffer, Sami, Emre, forvet oyuncuları Emircan ve Gökberk, öz kaynak sisteminden çıkan isimler arasında yer alıyor. Kırmızı-lacivertlilerin kaleci Ali Emre, Muzaffer, Sami ve Emircan gibi gençleri parlatıp satma planı var.

DHA