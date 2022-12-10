Spor Toto 1'inci Lig'de son 6 maçını kaybedip 12 puanla düşme hattında yer alan Altınordu, yarın 25 puanla Play-Off potasında yer alarak ilk 2 yarışı veren Bodrumspor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Burak Pakkan görev alacak. Altınordu'da sakatlığı süren Ahmet Dereli forma giyemeyecek. Konuk Bodrumspor'da ise cezalı stoper Onur sahadaki yerini alamayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 200, numaralı 50, misafir tribünü 40, kadın ve çocuk tribünü ise 10 TL olarak satışa çıktı. Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, kötü gidişata son vereceklerine inandığını, Bodrumspor maçını milat olarak gördüklerini söyledi. Bodrumspor'un çalıştırıcısı İsmet Taşdemir ise "Geçen hafta Gençlerbirliği maçımızı kazandık. Seriyi sürdürüp ilk yarıyı maksimum puanla kapatmayı istiyoruz" dedi. (DHA)