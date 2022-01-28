Altınordu iki takviye daha yapacak

Altyapısından yetişen genç orta saha oyuncusu Burak İnce'yi Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e gönderdikten sonra golcü Enis Destan'ı Trabzonspor 'a uğurlayan İzmir temsilcisi sadece Manisa FK'dan gurbetçi ön libero Kubilay Aktaş ile sözleşme imzaladı. Kırmızı-lacivertliler, stoper ve kanat oyuncusu arayışlarını sürdürüyor.

Takıma yapılacak takviye çalışmalarının devam ettiğini kaydeden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Hangi hocaya sorsanız, herkes transfer ister. Biz de Kubilay Aktaş'ı transfer ettik. İki tane daha oyuncu almak için girişimlerimiz sürüyor. Alacağımız futbolcular hem bizimle çıkış yakalayacak hem de takıma katkı sunacak oyuncular olacak. Devre arasında transfer zor oluyor ama çalışmalarımız sürüyor. Milli aranın ardından tekrar bir çıkış süreci başlatmak istiyoruz" diye konuştu.

MİLLİ ARADA RAKİP GÖZTEPE

Altınordu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın Süper Lig temsilcisi Göztepe ile hazırlık maçı oynayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak özel müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada stadyuma seyirci alınmayacak.

DHA