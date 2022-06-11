Altınordu iç transferde Rıdvan Koçak ve Volkan Fındıklı ile devam

Her iki oyuncunun da sözleşmelerinde yer alan opsiyonları devreye girdi. Bu iki oyuncu gelecek yıl da Altınordu forması giymeye devam edecek. Geçtiğimiz sezon başında Menemenspor’dan 1+1 yıllığına kadroya dahil edilen Rıdvan Koçak, 2021-2022 sezonunda forma giydiği 23 maçta 11’inde sahaya ilk 11’de çıktı. Geçen sezonun başında Konyaspor’dan 1+1 yıllığına kadroya dahil edilen tecrübeli savunma oyuncusu Volkan Fındıklı da 2021-2022 sezonunda forma giydiği 32 müsabakanın hepsinde ilk 11’de yer aldı. Tecrübeli futbolcu, Altınordu’nun deplasmanda Ümraniyespor’u 1-0 mağlup ettiği maçta takımına üç puanı getiren golü kaydetmişti. Öte yandan Altınordu Futbol Kulübü’nün gelişim liglerinde mücadele eden takımların da sezonları sona erdi. Geçen sezon Gelişim Ligleri U19 TFF Birinci Lig’de mücadele eden Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U19 Takımı, sezonu 71 puanla tamamlayarak şampiyon oldu. Altınordu U17 Takımı ise Gelişim Ligleri Elit U17 Türkiye Finali gruplarında çeyrek finalde Bursaspor, yarı finalde Galatasaray ’ı eledikten sonra finalde Beşiktaş ’a yenilince Türkiye ikincisi oldu. Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U16 takımı Trabzonspor ’a, ALFA U14 Takımı da Göztepe’ye son 16 turunda elendi.

Altınordu Futbol Kulübü’nün Türkiye’de ilk kez hayata geçireceği Altınordu Football Camps’ta tüm hazırlıklar devam ediyor. İlk duyurun ardından yoğun ilgi gören Footbal Camp’a katılacak sporcular Altınordu Futbol Kulübü’nün tesislerinde 4 gece, 5 gün sürecek ileri düzey futbol eğitimi alacak 12-15 yaş arasındaki sporcuların katılacağı turnuva Comet Sports & Events organizasyonunda düzenlenecek. Altınordu Football Camp ile ilgili detaylı bilgilere www.altinorducamps.com sitesinden ulaşılabiliyor.

İZMİR, (DHA)