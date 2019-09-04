Altınordu, Göztepe ile hazırlık maçı yapacak

Altınordu, milli maçlar nedeniyle verilen arada Süper Lig ekibi Göztepe ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak müsabaka saat 17.30'da başlayacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.

Deneyimli teknik adam, "Yeni transferlerimizden golcü Yasin Ozan ve sol bek Ufuk Budak bu süreçte takıma adapte olacak. Ayrıca sakatlıkları süren futbolcularımız da iyileşme sürecine girecek, iyileşenler de Göztepe maçında oynama fırsatı bulacak. Bu tür hazırlık müsabakalarıyla eksikliklerimizi en iyi şekilde göreceğiz" yorumunu yaptı.