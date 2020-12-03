Altınordu gol izni vermiyor

Kırmızı-lacivertli takımın savunma oyuncuları sergiledikleri performansla alkış toplarken, kaleci Erhan'ın kurtarışları da İzmir ekibinin başarısında önemli rol oynadı. Son 3 karşılaşmada Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu, İstanbulspor'u 1-0 ve Eskişehirspor'u (D) ise 2-0 yenerek kalesini gole kapadı. İzmir temsilcisi geride kalan 11 haftada kalesinde 11 gol görürken en az gol yiyen 5 ekipten biri oldu.

Oynadığı 5 karşılaşmada gol yemeyen Altınordu'da stoper Sinan, ligde 11, kupada 1 maçta toplam 1080 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Altyapı patentli stoperler Yusuf Yalçın ve Yusuf Can ile sağ bek Furkan Metin genç yaşlarına rağmen takımın önemli birer parçası olmayı başardı. Sol bek Ufuk, sağ bek Alper, stoperler Kahraman ve Yiğithan da aldıkları sürelerle defansın başarısında pay sahibi oldu.

DHA