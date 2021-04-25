(CANLI) Altınordu - Giresunspor maçı hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Altınordu, sahasında lider Giresunspor'u konuk ediyor. Sezonun ilk yarısında Giresunspor'a deplasmanda 2-0 yenilen kırmızı-lacivertliler, rakibini bu kez dize getirerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Giresun ise galibiyetle son 3 maça lider girip Süper Lig kapısını biraz daha aralamayı hedefliyor. Altınordu - Giresunspor maçının canlı skor takibi ve detayları haberimizde.
TFF 1. Lig’de play-off mücadelesi veren Altınordu, lider GZT Giresunspor’la İzmir’de karşılaşıyor. Ligde son 3 maç öncesi 53 puanla 6'ncı sırada yer alan Altınordu, 63 puanı bulunan zirvedeki Karadeniz ekibini yenerek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. İzmir ekibinde sakatlıkları devam eden stoper Sinan, Yusuf Can, sol bek Ufuk, sağ kanat Şeref ve forvet Ahmet Dereli forma giyemiyor. Giresun ise galibiyetle son 3 maça lider girip Süper Lig kapısını biraz daha aralamayı hedefliyor. Ligde 63 puanla lider durumda bulunan Giresunspor, takipçileri Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor’un 2 puan önünde yer alıyor.
TFF 1. LİG MAÇLARI CANLI İÇİN TIKLAYIN
ALTINORDU - GİRESUNSPOR CANLI İÇİN TIKLAYIN
Altınordu - Giresunspor maçı hangi kanalda?
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. 20.30'da başlayan ve beIN Sports 2 ile TRT Spor'dan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.
Altınordu - Giresunspor ilk 11'ler:
Altınordu: Erhan, Yusuf, Kahraman, Rahmi, Emre, Recep, Furkan, Metehan, Oğulcan, Ahmet, Enis
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Erol, Sadi, Hüsamettin, Mehmet, Nalepa, Uzodimma, Traore, Eren, Balde
İlk 7 sıradaki takımların kalan maçları şöyle:
GZT Giresunspor (63): Altınordu (D), Akhisarspor, Tuzlaspor (D)
Adana Demirspor (61): Tuzlaspor (D), Aydeniz Et Balıkesirspor, Menemenspor (D)
Yılport Samsunspor (61): Beypiliç Boluspor (D), Ankaraspor, Adanaspor (D)
Altay (57): Akhisarspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor (D), Royal Hastanesi Bandırmaspor
İstanbulspor (57): Bursaspor (D), Beypiliç Boluspor, Ankaraspor (D)
Altınordu (53): GZT Giresunspor, Tuzlaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor (D)
Ankara Keçiörengücü (49): Aydeniz Et Balıkesirspor (D), Menemenspor, Bursaspor (D)