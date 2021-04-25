(CANLI) Altınordu - Giresunspor maçı hangi kanalda?

TFF 1. Lig’de play-off mücadelesi veren Altınordu, lider GZT Giresunspor’la İzmir’de karşılaşıyor. Ligde son 3 maç öncesi 53 puanla 6'ncı sırada yer alan Altınordu, 63 puanı bulunan zirvedeki Karadeniz ekibini yenerek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. İzmir ekibinde sakatlıkları devam eden stoper Sinan, Yusuf Can, sol bek Ufuk, sağ kanat Şeref ve forvet Ahmet Dereli forma giyemiyor. Giresun ise galibiyetle son 3 maça lider girip Süper Lig kapısını biraz daha aralamayı hedefliyor. Ligde 63 puanla lider durumda bulunan Giresunspor, takipçileri Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor’un 2 puan önünde yer alıyor.

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Altınordu - Giresunspor maçı hangi kanalda?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. 20.30'da başlayan ve beIN Sports 2 ile TRT Spor'dan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Altınordu - Giresunspor ilk 11'ler:

Altınordu: Erhan, Yusuf, Kahraman, Rahmi, Emre, Recep, Furkan, Metehan, Oğulcan, Ahmet, Enis

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Erol, Sadi, Hüsamettin, Mehmet, Nalepa, Uzodimma, Traore, Eren, Balde

İlk 7 sıradaki takımların kalan maçları şöyle:

GZT Giresunspor (63): Altınordu (D), Akhisarspor, Tuzlaspor (D)

Adana Demirspor (61): Tuzlaspor (D), Aydeniz Et Balıkesirspor, Menemenspor (D)

Yılport Samsunspor (61): Beypiliç Boluspor (D), Ankaraspor, Adanaspor (D)

Altay (57): Akhisarspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor (D), Royal Hastanesi Bandırmaspor

İstanbulspor (57): Bursaspor (D), Beypiliç Boluspor, Ankaraspor (D)

Altınordu (53): GZT Giresunspor, Tuzlaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor (D)

Ankara Keçiörengücü (49): Aydeniz Et Balıkesirspor (D), Menemenspor, Bursaspor (D)