Altınordu, galibiyeti unuttu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 13. hafta mücadelesinde Adanaspor’a konuk oldu. Ev sahibi, karşılaşmanın 31. dakikasında Burak Çoban’ın golüyle öne geçti. Altınordu’nun ise bu gole cevabı gecikmedi. 44. dakikada Ahmet İlhan Özek’in penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Kalan bölümde baskısını yoğun bir şekilde hissettiren Adanaspor, Aaron Leya Iseka’nın 90+4’te bulduğu golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu. Böylece İzmir ekibinin kazanamama serisi 4 maça çıkmış oldu. Altınordu bu sonuçla ligde düşme hattının son basamağında 16. sırada yer almaya devam ediyor. Kırmızı-lacivertliler gelecek hafta Manisa FK’yı evinde konuk edecek.

İHA