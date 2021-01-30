Altınordu galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor

TFF 1'inci Lig'de evinde Menemenspor'a 2-0 yenilerek ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Altınordu, yarın Bursaspor deplasmanında çıkış arayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı stoper Yusuf Yalçın ile sakatlığı süren sol kanat Metehan forma giyemeyecek.

Son 4 maçında 3 yenilgi, 1 beraberlik alan 28 puanlı 9'uncu sıradaki Altınordu, 30 puanı bulunan 7'nci basamaktaki Bursaspor'u yenerek galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor. Son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Bursaspor, ilk yarıdaki randevuda Altınordu'yu 2-0 mağlup etmişti. Altınordu'nun devre arasında Bursaspor'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Recep Aydın, eski takımına rakip olacak.