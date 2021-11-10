Altınordu fabrikası durmuyor

Burak'ın transferinden 1.5 milyon Euro gelir elde eden Altınordu, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. Daha önce 2016 yılında Çağlar Söyüncü'ye 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Freiburg'a satan İzmir temsilcisi, daha sonra İngiltere'de Leicestir City'ye transfer olan milli stoperden toplam 10 milyon Euro kazandı. Altınordu bu sezon başında Yiğit Emre Çeltik'i Hollanda Eredivise takımlarından Fortuna Sittard'a yolcu etmişti. Yiğit Emre'nin transferinden herhangi bir bedel almayan Altınordu, oyuncunun başka bir kulübe satışından yüzde 50 pay alma hakkına sahip.

AVRUPA'DA 6'NCI FUTBOLCU BOY GÖSTERECEK

Çağlar, Yiğit Emre ve Burak İnce'nin dışında Altınordu'dan Süper Lig ekiplerine transfer olan 3 futbolcu Avrupa'da ülkemizi temsil etti. Yine 2016'da İzmir ekibinden Medipol Başakşehir'e 700 bin Euro karşılığında transfer olan sol kanat Cengiz Ünder, 1 yıl sonra Roma'ya transfer olurken, geçen sezon İngiltere'de kiralık olarak Leicester City'de top koşturan milli futbolcu bu sezon Fransa'da Marsilya'nın başarısı için ter döküyor. İzmir ekibi Cengiz'den toplam 4.5 milyon Euro gelir elde etti. Altınordu patentli olup, 2018'de Fenerbahçe 'ye 2 milyon Euro'ya transfer olan kaleci Berke Özer ve sağ kanat Barış Alıcı da kiralık olarak Belçika'da Westerlo formasını giyerek Avrupa deneyimi yaşadı.

SÜPER LİG'E 13 OYUNCU GÖNDERDİ

Altınordu hem altyapısından yetişen hem de transferle kadrosuna kattığı 13 futbolcuyu Süper Lig kulüplerine yolladı. Cengiz, Berke ve Barış'ın yanı sıra kırmızı-lacivertlilerden Alican Özfesli 700 bin Euro'ya Medipol Başakşehir'e, kaleciler Erce Kardeşler 2.5 milyon TL'ye, Muhammet Taha Tepe 2.3 milyon TL'ye Trabzonspor 'a, sol bek Yusuf Acer 750 bin TL'ye Çaykur Rizespor'a, kaleci Ozan Can Oruç 750 bin TL'ye, ön libero Oğulcan Ülgün 3.5 milyon TL'ye Konyaspor'a, sağ kanat Atakan Üner 150 bin Euro'ya Beşiktaş 'a, stoper Ravil Tagir 2.5 milyon Euro'ya Başakşehir'e, sağ bek Kerim Alıcı 1 milyon 750 bin TL'ye Göztepe'ye, sol kanat Metehan Mimaroğlu 4 milyon TL'ye Adana Demirspor'a transfer oldu. Kaleci Erhan Erentürk ise 2.7 milyon TL'ye 1'inci Lig'de mücadele eden Bursaspor'a imza attı.

DHA



