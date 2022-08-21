Altınordu evinde yenilgiyle tanıştı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu ilk mağlubiyet üzüntüsünü evinde 2 dakika içinde üst üste yediği gollerle yaşadı. İlk hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Altınordu, sezonun ilk iç saha sınavında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Sakaryaspor'a 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Maçın 36'ncı ve 38'inci dakikalarında kalesinde art arda 2 gol birden gören kırmızı-lacivertliler geri dönüş yapamadı ve sahayı puansız terk etti.

Altınordu'da Sakaryaspor mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör Ufuk Kahraman, kurguladıkları planları uygulamaya koyamadıklarını belirtti. Genç teknik adam, "Rakibimize ilk 15-20 dakikada pozisyon vermemeye çalıştık. Ama düşündüğümüz plan içerisinde geçiş oyununu da yakalayamadık. Yediğimiz 2 gol var. Biri kademe hatasından, diğeri bireysel bir pas hatasından. Kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu.